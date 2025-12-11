Haberin DevamÄ±

Ã‡ekmekÃ¶y'deki bir eve 8 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen narkotik operasyonunda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan 27 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Emre Albayrak'Ä±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olmasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸinin, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸindeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Â

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan polis ekiplerince aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã¶len Ramazan A'nÄ±n eÅŸi, annesi, babasÄ± Cemal A, kardeÅŸi Ã‡etin A. ve onun eÅŸi polis eÅŸliÄŸinde Kartal'daki Anadolu Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.Â

OLAYÂ

Emniyet ekiplerince, Ã‡ekmekÃ¶y AydÄ±nlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve 8 AralÄ±k'ta sabah 07.30 sÄ±ralarÄ±nda narkotik operasyonu yapÄ±lmÄ±ÅŸ, evden aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olmuÅŸtu.Â

Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ramazan A. (35) Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Ã‡etin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Baba Cemal A'nÄ±n "kasten yaralama", oÄŸlu Ã‡etin A'nÄ±n ise "tehdit", "hakaret", "genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±", "kasten yaralama", "trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmak", "gÃ¶revi yaptÄ±rmamak iÃ§in direnme", "kÃ¶tÃ¼ muamele", "Ã§ocuÄŸun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±", "kullanmak iÃ§in uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde satÄ±n almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanmak" ile "uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti" suÃ§larÄ±ndan 21 suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu belirlenmiÅŸti.Â

Ã‡atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ramazan A'nÄ±n ise "trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "biliÅŸim yoluyla hÄ±rsÄ±zlÄ±k" ve "kÃ¶tÃ¼ muamele" suÃ§larÄ±ndan 10 suÃ§ kaydÄ± bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸti.Â

Åžehit olan 27 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Emre Albayrak'Ä±n evli olduÄŸu, 6 yÄ±l Ã¶nce Hakkari'de gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, 2022'den bu yana Ä°stanbul'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.Â

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Ã‡ekmekÃ¶y'deki eve yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan bir soruÅŸturmaya iliÅŸkin arama iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada olayÄ±n meydana geldiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SALDIRGAN, POLÄ°SLERE 11 EL ATEÅž AÃ‡MIÅžTIÂ

AyrÄ±ca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nÄ±n dairesinin ziline bastÄ±ÄŸÄ±, ancak kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmadÄ±ÄŸÄ±, bunun Ã¼zerine polis ekiplerinin koÃ§baÅŸÄ±yla kapÄ±ya vuracaklarÄ± sÄ±rada Ramazan A'nÄ±n kapÄ±yÄ± aralayÄ±p polislere 11 el ateÅŸ ettiÄŸi, Emre Albayrak'Ä±n da bu sÄ±rada yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.Â

Polis ekiplerince ÅŸÃ¼phelilerin dairelerinde yapÄ±lan aramalarda Ramazan A'nÄ±n evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarÄ± renkli kÄ±lÄ±Ã§, uzak doÄŸu kÃ¶kenli savaÅŸ bÄ±Ã§aÄŸÄ± olarak bilinen karambit, babasÄ± Cemal A'nÄ±n yatak odasÄ±ndaki Ã§elik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait ÅŸarjÃ¶r bulunurken, Ã‡etin A'nÄ±n evinde ise satÄ±ÅŸa hazÄ±r bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irilmiÅŸti.