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Ali TİNBEK - İstanbul DHA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cahit Çetin cinayetinde flaş gelişme: Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

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Son dakika... Cahit Çetin cinayetinde flaş gelişme: Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Öte yandan operasyonda 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildi.

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  • Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
  • Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
  • Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
  • Sedat Peker ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı
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Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken aralarından avukat Ayhan S.'nin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.

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