Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda ilerleyen araçların Taşdelen Tüneli içerisinde çarpışması sonucu meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak bu araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.