×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çekmeköy#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 06:26

Çekmeköy’de Şile Otoyolu üzerindeki Taşdelen Tüneli’nde yaşanan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda ilerleyen araçların Taşdelen Tüneli içerisinde çarpışması sonucu meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak bu araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. 

Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çekmeköy’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli’nin Şile istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çekmeköy#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!