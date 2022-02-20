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Çekmeköy'de yolu kapatıp drift atan sürücü yakalandı

#İstanbul#Çekmeköy#Drift

İstanbul Çekmeköy'de dün caddeyi kapatan otomobil sürücüsü drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri drift atan sürücüyü tespit ederek gözaltına aldı. Ehliyetine geçici olarak el konulan sürücüye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

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Olay, dün Şile Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 JOR 58 plakalı otomobil sürücüsü, Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı anlar kameralara yansıyor.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.O olduğu belirlenen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü B.O'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

TRAFİĞİ YAVAŞLATAN SÜRÜCÜLERE DE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca trafiği yavaşlattığı tespit edilen 34 EDR 634, 34 CAS 96 ve 34 EIZ 443 plakalı otomobillere ayrı ayrı, 'Araçlarını başka araçların geçişini engelleyecek ve rahatsız edecek şekilde gereksiz yavaşlatmak' maddesinden 196 lira olmak üzere üç araca toplamda 588 lira idari para cezası uygulandı.

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Sürücü B.O, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak.' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne götürüldü.

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#İstanbul#Çekmeköy#Drift

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