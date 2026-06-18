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Çekmeköy'de 'yavaş' git kavgasında ortalık karıştı! Sürücünün annesine saldırdılar

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#İstanbul#Çekmeköy#Trafik Kavgası
Çekmeköyde yavaş git kavgasında ortalık karıştı Sürücünün annesine saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 13:53

İstanbul Çekmeköy’de bir sitede iddiaya göre iki sürücü arasında 'Yavaş git' uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya iki sürücünün aileleri de dahil oldu. Sürücülerden birinin eşinin arkadaşı, diğer sürücünün annesine saldırıp, otomobile tekme ve yumruk attı. Kavga site sakinlerinin araya girmesiyle sona ererken tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay 12 Haziran saat 18.50 sıralarında Çekmeköy’de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede seyir halinde olan sürücülerden biri, diğer sürücüye 'Yavaş git' uyarısında bulundu. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma başladı.

Çekmeköyde yavaş git kavgasında ortalık karıştı Sürücünün annesine saldırdılar

AİLELER DE DAHİL OLDU

Sürücülerden biri eşini telefonla arayınca, bu kez olay yerine sürücünün eşi ve eşinin arkadaşları geldi. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer sürücü ise arabasına binerek kapıları kilitledi. Arabada bekleyen sürücünün annesi de olay yerine gelince bu kez kadın sürücülerin aileleri de kavgaya dahil oldu. Sürücünün eşi iddiaya göre diğer sürücünün otomobiline tekme ve yumruk attı.

Çekmeköyde yavaş git kavgasında ortalık karıştı Sürücünün annesine saldırdılar

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SÜRÜCÜNÜN ANNESİNE SALDIRDILAR

Kavga sırasında aracın başında bekleyen sürücünün eşi, araçtaki kadın sürücüye bağırmaya başladı. Başka bir kişi ise arabada bekleyen sürücünün annesine saldırdı ardından da bağırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle sona eren kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çekmeköyde yavaş git kavgasında ortalık karıştı Sürücünün annesine saldırdılar

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#İstanbul#Çekmeköy#Trafik Kavgası

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