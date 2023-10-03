Çekmeköy'de taciz iddiasında taksici tutuklandı...

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Olay 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çekmeköy'de yaşandı. 13 yaşındaki İ.Ö, ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi. Bir süre sonra H.G adlı taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi. Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö ise taksiye bindi.

Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü H.G, küçük kızla konuşmaya başladı. Küçük kıza kendi yaşamından bahseden H.G, İ.Ö'ye önce yaşını sordu. Küçük kızın yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından H.G, kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi. Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü. Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö, taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi.

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İ.Ö anne ve babasına durumu anlattı. Aile, Ataşehir Sevgican Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Taksi şoförü H.G, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan H.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün akşam tekrar gözaltına alınan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aracın da bağlandığı öğrenildi