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Çekmeköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#Çekmeköy#Otomobil Yangını#Kuzey Marmara Otoyolu
Çekmeköyde seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:13

Çekmeköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Nişantepe Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli Gişeleri çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden yükselen dumanları farkeden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek indi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekmeköyde seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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#Çekmeköy#Otomobil Yangını#Kuzey Marmara Otoyolu

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