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Çekmeköy'de park gerginliÄŸi

#Çekmeköy#Çekmeköy Belediyesi#Mehmet Akif Mahallesi
Ã‡ekmekÃ¶yde park gerginliÄŸi

Ä°stanbul Ã‡ekmekÃ¶y ilÃ§esinde, belediyenin park iÃ§erisindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan mahalle sakinleri ile polis arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸanan arbedede 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â

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Ã‡ekmekÃ¶y Belediyesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parktaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan bir grup mahalle sakini gÃ¼nlerdir eylem yapÄ±yordu. Bu sabah da parkÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan grubun, iÅŸ makinalarÄ±nÄ±n parka girmesini engellemesi Ã¼zerine polis mÃ¼dahale etti. YaÅŸanan arbedede 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸka bir grup ise belediye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gitti. Burada basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan grup parkÄ±n yeÅŸil alan olarak kalmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti. Bu arada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3'Ã¼ kadÄ±n 9 kiÅŸinin, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â 

Ã‡ekmekÃ¶yde park gerginliÄŸi

Ã–te yandan belediye, alanÄ±n semt pazarÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca alanda betonarme bir imalat yapÄ±lmayacaÄŸÄ±ndan etrafÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde yeÅŸil alanlarÄ± ile birlikte kullanÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in deprem toplanma alanÄ± olarak da kullanÄ±lmaya devam edileceÄŸi de belirtilmiÅŸti.

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#Çekmeköy#Çekmeköy Belediyesi#Mehmet Akif Mahallesi

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