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Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de iki kardeşin üzücü ölümü! Dededen yürek burkan sözler

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Çekmeköy'de iki kardeşin üzücü ölümü! Dededen yürek burkan sözler

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş evlerinin arkasında bulunan inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukurda hayatlarını kaybetmiş halde bulundu. Kardeşlerin dedeleri Mesut Büyür, "İki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim. Burayı böyle yapan sorumlular cezasını bulsun" dedi.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Çekmeköyde iki kardeşin üzücü ölümü Dededen yürek burkan sözler
Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren olay yerinde bulunan yakınlarının ise üzgün olduğu görüldü.

Dün kaybolmuşlardı Acı haber
Dün kaybolmuşlardı! Acı haber

Hayatını kaybeden iki kardeşin dedesi Mesut Büyür, "Saat 13.00 gibi aramaya başladık. Annelerinden ekmek arası bir şeyler alıyorlar. Anneleri de sokakta oynuyorlar sanıyor. Bir şekilde buraya geliyorlar, düşüyorlar. Gece boyunca polis, AFAD, mahalle sakinleri aradık. En son burada bulundu çocuklar. Çevreden aldığımız duyuma göre 7-8 yıldan beri inşaat halinde burası.

Çekmeköyde iki kardeşin üzücü ölümü Dededen yürek burkan sözler

Dışarıda herkesin çoluk çocuğu oynuyor. Herhangi bir önlem yok. Üzerindeki tahtaymış. Yağmurda çürümüş. Çocukların cenazeleri adli tıpa gitti. Bunu böyle yapanlar, sorumlular cezasını bulsun. Ben iki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim." dedi.

Çekmeköyde 2 kardeş ölü bulunmuştu İnşaat havadan görüntülendi
Çekmeköy'de 2 kardeş ölü bulunmuştu! İnşaat havadan görüntülendi




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