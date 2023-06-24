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Çekmeköy'de minibüs yandı, yol kapandı

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#Çekmeköy#Minibüs#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 14:32

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yükselen alevler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Şile istikametine ilerleyen servis minibüsünün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede büyüyerek servis minibüsünün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken itfaiye ekipleri, alev alev yanan servis minibüsünü söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından Yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

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#Çekmeköy#Minibüs#Yangın

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