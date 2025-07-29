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Çekmeköy'de korkutan yangın

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#Çekmeköy #Yangın#İtfaiye
Çekmeköyde korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 23:07

İstanbul - Çekmeköy'de bir fabrikada meydana gelen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çekmeköy’de bulunan elyaf - sünger fabrikasında çıkan yangın ile ilgili şu açıklamada bulundu: “29.07.2025 Salı günü saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi’nde bulunan elyaf - sünger fabrikasında yangın çıkmıştır. 

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

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An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

Çekmeköyde korkutan yangın

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#Çekmeköy#Yangın#İtfaiye

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