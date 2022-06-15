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Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın

#Kaçak Sigara#Çekmeköy#Operasyon

Çekmeköy'de kaçak sigara üretimi yapılan tütün deposuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Çekmeköy, Aydınlar Mahallesi'nde boş bir binaya şüpheli kişiler tarafından koli bırakıldığı haberini alan polis ekipleri harekete geçti. 13 Haziran'da adrese baskın yapan polis  S.S.,T.S, ve N.B isimli şüphelileri  gözaltına aldı.  Adreste yapılan aramalarda, 364 kilogram tütün, 3770 adet boş makaron, 400 adet sarılı sigara, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi.

'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' ten haklarında işlem yapılan S.S. , T.S, ve N.B çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

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#Kaçak Sigara#Çekmeköy#Operasyon

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