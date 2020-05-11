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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

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Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu
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ÇEKMEKÖY'de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren polisin ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 30 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine dün saat 16.55 sıralarında polis eve baskın yaptı. Burada maskelerin burun bölgesindeki sert plastik aparatın birleşme işleminin 'ev işi' olarak alınıp yapıldığı belirlendi. 12 koli içerisinde bulunan 30 bin adet cerrahi maskeye el konularak muhafaza altına alındı.

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