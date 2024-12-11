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Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü

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#İSTANBUL#Çekmeköy#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 15:13

İstanbul Çekmeköy'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binaya ait istinat duvarında çökme meydana geldi.

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Olay, gece saat 04:00 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki apartman arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Çekmeköyde istinat duvarı çöktü

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken duvar, bahçedeki ağaçlara ve kamelyaya zarar verirken apartmanlara zarar vermediği belirlendi. (DHA)
Çekmeköyde istinat duvarı çöktü

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#İSTANBUL#Çekmeköy#Yağmur

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