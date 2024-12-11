Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü

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Olay, gece saat 04:00 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki apartman arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken duvar, bahçedeki ağaçlara ve kamelyaya zarar verirken apartmanlara zarar vermediği belirlendi. (DHA)