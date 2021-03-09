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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de iki kardeşin ölümü hakkında harekete geçildi

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Çekmeköy'de iki kardeşin ölümü hakkında harekete geçildi

İstanbul'da 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Çekmeköy’deki olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.

Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi.

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