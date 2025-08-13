×
Çekmeköy'de feci kaza: Yelda öğretmen, hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 12:55

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Yelda Karaduman (40), olay yerinde hayatını kaybetti. Karaduman'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Karaduman'ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Şile yönünde ilerleyen Yelda Karaduman idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Yan taraftaki toprak yolu aşarak şarampole yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araca ulaşan ekiplerin kontrollerinde, sürücü Yelda Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çekmeköyde feci kaza: Yelda öğretmen, hayatını kaybetti

Karaduman'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Karaduman'ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

