Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çekmeköy’de feci kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

#Istanbul#Çekmeköy#Trafik Kazası

Çekmeköy'de kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Temel Karagöz'ün kullandığı 55 AAG 480 plakalı otomobil, aynı yönde giden Serhat Orcan yönetimindeki 54 AFB 429 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sıkışanı iki kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Temel Karagöz’ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edilirken, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Yaralı Karagöz’ün ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken trafik Ankara istikametine kontrollü şekilde yönlendirdi. Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerde otomobilin yolcu kısmında oturan hayatını kaybeden kişinin Hasan B. olduğu öğrenildi. Hasan B.’nin cansız bedeni ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon şoförü Serhat Orcan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. 

Gözden Kaçmasın

Bursada infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırıBursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı!Haberi görüntüle

"YARALIYA MÜDAHALE ETTİK AMA ARKADAŞININ NABZI ATMIYORDU"

Görgü tanığı Yakup Karaman kazayı şöyle anlattı:

"Şoför direksiyonda yatıyordu. Biz ona müdahale ettik ama diğer arkadaşının nabzı atmıyordu. Kapıları zorla açarak yaralıyı kendimiz çıkardık. Araçta kaza nedeniyle yangın vardı. Yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdük. Kamyona arkadan çarpmış. Bilinci açık olan yaralıya sorduk. 'Bir şey hatırlamıyorum.' dedi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Çekmeköy#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma