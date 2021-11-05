Çekmeköy'de feci kaza! Kamyon şoförü ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprü yolu Çekmeköy Nişantepe Mevki Edirne İstikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ali Karaaslan'ın kullandığı 34 JU 0158 plakalı kamyon, önünde giden 01 DKE 15 plakalı TIR'a bilinmeyen bir nedenle çarptı. Karaaslan, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ali Karaaslan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karaaslan ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. TIR'ın sürücüsü Halil Akbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görgü tanığı Turan Kepenek "Burada araçlar birbirine vurmuş. Yolu kesmeye çalıştık. İtfaiye olay yerine geldi. Devletin ambulansı yarım saat sonra olay yerine geldi. Sizden bile sonra geldi buraya. Sürücünün bilinci yerinde değildi. Sadece hareket ediyordu. Konuşturmaya çalıştık ama konuşturamadık." dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR