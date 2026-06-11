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Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Çekmeköy#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 08:03

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada, 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

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Olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan 34 DKL 080 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çekmeköyde feci kaza: 1i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

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Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Çekmeköy#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası

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