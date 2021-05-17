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Mustafa ESEN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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Çekmeköy'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ÇEKMEKÖY'de 5 katlı binanın beşinci katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Çekmeköy, Çamlık Mahallesi Başak Sokakta beş katlı binanın beşinci katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de büyük panik yaşadı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye ambulans içerisinde müdahalede bulunuldu. Görgü tanığı, "Yangın sırasında içeride hasta bir kadın ile 2 tane de çocuk bulunuyordu. Onları da çıkardık, durumlar gayet iyi" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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