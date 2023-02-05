Çekmeköy'de ev ve iş yerini böyle kurşunladılar

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Olay, 3 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Y.'nin aynı binada bulunan ev ve iş yerine gelen 2 kişi, bina etrafında keşif yaptıktan sonra binanın ziline bastı. Bina etrafında bekleyen 2 şüpheli daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra binaya gelen şüphelilerden biri binada bulunan ev ve iş yerine ateş açmaya başladı. Binaya ateş açan saldırganlar, olay yerine geldikleri taksiyle hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev ve iş yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaya isabet etmiş kurşun deliklerine rastlandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların ev ve iş yerine gelmesi, silahla ateş açması sitedeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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"4 KURŞUN DUVARIMA İSABET EDİYOR"

Ev ve iş yerinin sahibi Tuncay Y., "Evime gelen 2 kişi zilime basıyor. 10 dakika kapıyı açan olmayınca gidiyorlar. Daha sonra bir süre dolaştıktan sonra sitenin duvarından girerek evime 8 el ateş ediyorlar. 4 tanesi duvarıma geliyor. Saldırganları ilk defa görüyorum. Polise şikayetçi olduk. Olayı savcılığa da intikal ettireceğiz.

Bu sitenin 18 yıl süren bir mahkeme süreci var. Birçok neden akla geliyor. Neden kaynaklı konusunda kimse emin değil. Kamera kayıtlarını ilettik. Olayın başından sonuna kadar bir taksi onlara iştirak ediyor. Husumetli olduğumuz kimsemiz yok" dedi.