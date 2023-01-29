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Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Çekmeköy#Asker Eğlencesi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 23:09

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#Çekmeköy#Asker Eğlencesi#Kaza

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