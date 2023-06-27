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Çekmeköy'de cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

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#İstanbul#Çekmeköy#Kaza
Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 11:57

Çekmeköy'de fren yerine gaza basınca pastaneye giren cipin karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pastanenin bahçesinde oturanların aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor. Pastanede alış veriş yapanlar da büyük panik yaşıyor

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Kaza, 16 Haziran Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı.

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor.

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Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor. Pastanede alış veriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

Çekmeköyde cip pastaneye daldı; Kıl payı kurtuluş kamerada

 

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#İstanbul#Çekmeköy#Kaza

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