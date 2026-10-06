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Fon soruşturmasında adı geçiyordu, Çekmeköy'de araçta ölü bulundu

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#Çekmeköy#Silahla Vurulan Erkek#Olay Yeri İnceleme
Fon soruşturmasında adı geçiyordu, Çekmeköyde araçta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 18:51

Çekmeköy'de bir araç içinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunurken, hayatını kaybeden kişinin fon soruşturmasında ismi geçen Ali Emre Ballı'ya (46) ait olduğu iddia edildi.

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Olay, saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah bulundu.  Ballı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Çekmeköy#Silahla Vurulan Erkek#Olay Yeri İnceleme

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