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Çekmeköy'de araç yol kenarındaki ağaçlık alana düştü: 2 yaralı

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#Çekmeköy#Trafik Kazası#KAZA
Çekmeköyde araç yol kenarındaki ağaçlık alana düştü: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 08:59

İstanbul Çekmeköy'de bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Çekmeköy#Trafik Kazası#KAZA

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