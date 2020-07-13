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Ali Kerem BENGİ / İstanbul-DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Çekmeköy'de 3 katlı binada yangın

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Çekmeköy'de 3 katlı binada yangın
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ÇEKMEKÖY'de 3 katlı binanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın, Saat 14.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi İstiklal Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın üst katındaki yanan daireye müdahale ederken polis ekipleri yangın bulunduğu sokak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri herhangi gibi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yanan daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

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