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Ali ÇAĞLAR TİNBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildi

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Çekmeköy'de 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildi

ÇEKMEKÖY'de bir evin çatı katına düzenlenen baskında 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Çekmeköyde 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde bulunan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirdi. Yakalanan şüpheli M.D., hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin sevk edildiği adliyede serbest bırakılmasına karar verildi.

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