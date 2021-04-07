Çekmeköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Çekmeköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları
Çekmeköy bilindiği gibi İstanbul'un ilçeleri arasında yer alır. İstanbul oldukça büyük bir şehir olması sebebi ile adreslerin doğru bir şekilde bulunabilmesi açısından posta kodları oldukça önemlidir. Çekmeköy posya kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Çekmeköy'ün ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri derledik.
Çekmeköy ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodları değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Kişilerin oturdukları mahalleye göre posta kodunu araştırması gerekir.
Çekmeköy Posta Kodu Kaçtır?
Çekmeköy ilçesi İstanbul ilinin Anadolu yakası bölümünde bulunur. Çekmeköy ilçe olmadan önce Ümraniye ilçesine bağlıydı. Fakat sonradan 2009 yılında ilçe olmuştur. Çekmeköy ilçesinin posta kodu 34794 olarak bilinir. Ancak bu posta kodu ilçenin mahallelerinde değişkenlik gösterebilir.
İstanbul'un İlçesi Çekmeköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul iline bağlı olan Çekmeköy ilçesinin posta kodları değişkenlik gösterir. Bu sebeple insanlar hangi mahallede oturuyorsa posta koduna ona göre dikkat etmelidir.
34794 Posta Kodu
Çatalmeşe Mahallesi
Alemdağ Mahallesi
Nişantepe Mahallesi
Ömerli Mahallesi
Ekşioğlu Mahallesi
34782 Posta Kodu
Mimarsinan Mahallesi
Çamlık Mahallesi
Hamidiye Mahallesi
Mehmetakif Mahallesi
Merkez Mahallesi
34799 Posta Kodu
Koçullu Mahallesi
Reşadiye Mahallesi
Hüseyinli Mahallesi
Sırapınar Mahallesi
34788 Posta Kodu
Cumhuriyet Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
Kirazlıdere Mahallesi
Soğukpınar Mahallesi
Güngören Mahallesi
Sultançiftliği Mahallesi
Taşdelen Mahallesi
Görüldüğü üzere Çekmeköy posta kodları mahallelere göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir.
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