Çekmeköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Çekmeköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Çekmeköy ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodları değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Kişilerin oturdukları mahalleye göre posta kodunu araştırması gerekir.

Çekmeköy Posta Kodu Kaçtır?

Çekmeköy ilçesi İstanbul ilinin Anadolu yakası bölümünde bulunur. Çekmeköy ilçe olmadan önce Ümraniye ilçesine bağlıydı. Fakat sonradan 2009 yılında ilçe olmuştur. Çekmeköy ilçesinin posta kodu 34794 olarak bilinir. Ancak bu posta kodu ilçenin mahallelerinde değişkenlik gösterebilir.

İstanbul'un İlçesi Çekmeköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul iline bağlı olan Çekmeköy ilçesinin posta kodları değişkenlik gösterir. Bu sebeple insanlar hangi mahallede oturuyorsa posta koduna ona göre dikkat etmelidir.

34794 Posta Kodu

Çatalmeşe Mahallesi

Alemdağ Mahallesi

Nişantepe Mahallesi

Ömerli Mahallesi

Ekşioğlu Mahallesi

34782 Posta Kodu

Mimarsinan Mahallesi

Çamlık Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

Mehmetakif Mahallesi

Merkez Mahallesi

34799 Posta Kodu

Koçullu Mahallesi

Reşadiye Mahallesi

Hüseyinli Mahallesi

Sırapınar Mahallesi

34788 Posta Kodu

Cumhuriyet Mahallesi

Aydınlar Mahallesi

Kirazlıdere Mahallesi

Soğukpınar Mahallesi

Güngören Mahallesi

Sultançiftliği Mahallesi

Taşdelen Mahallesi

Görüldüğü üzere Çekmeköy posta kodları mahallelere göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

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