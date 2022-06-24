Çekirgelere karşı ‘hindi ordusu’

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2 bin bireyden oluşan ‘hindi ordusu’, 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50’ye yakın azalttı. Yaylalarındaki çekirge istilasının büyük zararlar oluşturduğunu belirten Orman Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, “Eynif merası çok büyük. Her sene böyle 2-3 bin, 5 bin hindiyle mücadele eder ve ilaç kullanılmaz ise bölge için daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek ise “Bölgede çekirgeyle mücadele için ara ara ilaçlama yapılıyordu. Hem yetersiz kalabiliyordu hem ilaçlamanın çok azalması ve çekirgeyle biyolojik mücadelenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ve bu yönleriyle çoklu faydaları olan bir proje” diye konuştu.