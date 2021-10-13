Çekirge operasyonu! 28 ilde 235 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 9 ay süren çalışmada, 28 ilde SGK’yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, sahte engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta primi düzenledikleri, bazılarının da kendilerini ‘kamu görevlisi’ olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kâr vaadiyle saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yaptıkları belirlendi. Hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaptığı da saptanan şüphelilerin, ‘avantajlı esnaf kredisi’ sağlanacağını vadederek, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yaptıkları ve dublör kullanarak sınavlara başkasını soktukları belirlendi.

28 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

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‘Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işleyerek SGK’yı zarara uğrattıkları saptanan, 20 örgütlü yapı içinde faaliyet yürüten 386 şüpheliden 235’i hakkında 28 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için dün eşzamanlı ‘Çekirge’ operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, diğer 151 şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet’e davet edildi.

MAMA VE BEBEK BEZLERİ SATMIŞLAR

Öte yandan Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekiplerin yaptıkları çalışmalar suçlularla birlikte kullandıkları yöntemleri de deşifre etti. Doğum sonrası yeni doğan bebeklere devletin imkânları ile temin edilen mama ve çocuk bezinin ilgililere hiç verilmediği, bazı hastane görevlileri aracılığıyla 3. kişilere satıldığı; genelde pahalı olan ilaçların ise gerçek reçete ile işbirlikçi eczanelerden temin edildikten sonra Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de fahiş fiyata satıldığı tespit edildi.

Adıyaman ve Kütahya’da yapılan çalışmalarda bir milletvekili danışmanının adını kullanan şüphelilerin, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine düşük faizle kredi sağlayabileceklerini söyleyerek vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

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SAADET ZİNCİRİ KURMUŞLAR

KOM birimlerinin Antalya, Edirne, Gaziantep ve Ordu’da yaptıkları çalışmalarda ise ‘yüksek kâr vaadi-saadet zinciri ve dini duyguları istismar’ yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı çökertildi. Medyumluk, falcılık, büyücülük yöntemleriyle maddi ve manevi sıkıntı içerisinde olan vatandaşları da hedef alan şüphelilerin, cinlerden kurtulmak için özel bir mürekkep ile kan akıtmak gerektiğini, bunun da belli bir bedel karşılığında olduğunu ifade ederek maddi çıkar sağladıkları tespit edildi.

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Şüphelilerin yük taşıyan araçların gümrük işlemlerinde ödenmesi gereken transit vergi pulunun sahtesini temin ettikleri, bu şekilde normal şartlar altında gümrükten geçemeyecek araçlara göz yumulduğu, var olmayan şirketler üzerine fatura keserek, naylon fatura düzenleyerek vergi desteği aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin ABD, Kanada ve Schengen bölgesi ülkelerine gitmek isteyenler için pasaportun gerçek, eski vizenin sahte olduğu belgeler ürettikleri de tespit edildi.