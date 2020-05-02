Çekirge istilası neden olur? Çekirge istilası İzmir'de görüldü!

Doğu Afrika’daki çekirge istilası sonrası İzmir'de de görülen çekirge istilası paniğe neden oldu. Biber, domates, kavun gibi şu an toprakta olan tüm mahsulleri yiyerek talan eden çekirgeler, bölge çiftçisini de kaygılandırmaya başladı. İşte, çekirge istilası ile ilgili ayrıntılar.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR?

ekim 2019’dan bu yana Afrika Boynuzu’nu etkisi altına alan şiddetli ve düzensiz yağışlar.

Bölge bu yıl ortalamanın yüzde 300 üzerinde yağış aldı.

Şiddetli yağış ve seller doğal dengeyi bozdu.

Okyanus akıntılarındaki sıcaklık değişimi.

Sera gazlarındaki artış.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte mevsim koşullarının istilaya ortam sağlaması.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE BAŞLADI?

Afrika'nın büyük bir kesiminde gözlemlenen çekirge istilası, kuzeye doğru hareket etmeye başladı. Özellikle çiftçilikle uğraşan kişilerin başına ciddi sorunlar açan çekirge istilası, tarlalardaki ekinlerin kısa sürede talan edilmesi nedeniyle büyük sorunlar ortaya çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.

Bölgedeki durumun “alarm verici” seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.