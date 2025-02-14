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Çekilişle telefon kazanmak isterken tuzağa düştü! Dolandırıldı, hakaretlere maruz kaldı

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#Sosyal Medya Dolandırıcılığı#Çekiliş Dolandırıcılığı#Telefon Dolandırıcılığı
Çekilişle telefon kazanmak isterken tuzağa düştü Dolandırıldı, hakaretlere maruz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:44

İstanbul'da sosyal medya üzerinden telefon çekilişine katılan Zeynep Özyurt(19), 10 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar bir de, Zeynep Özyurt ve ailesine küfür ile tehditler yağdırdı. Zeynep Özyurt nasıl dolandırıldığını anlatırken, 'Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin.' ifadelerini kullandı.

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Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan Zeynep Özyurt dolandırıcıların hedefi oldu.

Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek Zeynep Özyurt'tan 10 bin TL aldı.

Dolandırıldığını anlayan Zeynep Özyurt durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Zeynep Özyurt ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Çekilişle telefon kazanmak isterken tuzağa düştü Dolandırıldı, hakaretlere maruz kaldı

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"BEN AİLEMİ DİNLEMEDİM BENİ ÇOK UYARDILAR SİZ SİZ OLUN AİLENİZİ DİNLEYİN"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim.

Çekilişle telefon kazanmak isterken tuzağa düştü Dolandırıldı, hakaretlere maruz kaldı

Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." ifadelerini kullandı.

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#Sosyal Medya Dolandırıcılığı#Çekiliş Dolandırıcılığı#Telefon Dolandırıcılığı

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