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'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı

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#Dolandırıcılık#Operasyon#Zonguldak
Çekilişle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 11:15

Zonguldak merkezli 5 ilde sosyal medyadan 'cep telefonu çekilişi' adı altında dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'cep telefonu çekilişi' adı altında dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekenin, 30 kişinin 1,5 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin bol etkileşimli sosyal medya sayfalarından, yeni çıkan cep telefonları için çekiliş düzenlediği belirlendi. Çekilişi kazanan kişilere 'Çekilişi kazandınız, 390 lira ödemeniz gerekiyor' diyerek mesaj atan şebekenin, daha sonra gümrük girişi, vergi gibi ek ödemeler ile binlerce TL talep ettiği ortaya çıktı. Şebekenin 'İşlemler tamamlandığında paranızı iade edeceğiz' şeklinde mağdurları ikna edip, defalarca para aldığı da tespit edildi. Şikayetçi 30 mağdurdan birinin ise 89 bin TL dolandırıldığı belirlendi.

Çekilişle dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı



5 İLDE OPERASYON

2 aylık takibin ardından Zonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 sim kartı, 12 cep telefonu, 15 banka kartı, 1 laptop ve 30 sayfa para hareketinin yazıldığı defter ele geçirildi.

Şüpheliler E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö., A.Ö. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Dolandırıcılık#Operasyon#Zonguldak

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