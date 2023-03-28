'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'cep telefonu çekilişi' adı altında dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekenin, 30 kişinin 1,5 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin bol etkileşimli sosyal medya sayfalarından, yeni çıkan cep telefonları için çekiliş düzenlediği belirlendi. Çekilişi kazanan kişilere 'Çekilişi kazandınız, 390 lira ödemeniz gerekiyor' diyerek mesaj atan şebekenin, daha sonra gümrük girişi, vergi gibi ek ödemeler ile binlerce TL talep ettiği ortaya çıktı. Şebekenin 'İşlemler tamamlandığında paranızı iade edeceğiz' şeklinde mağdurları ikna edip, defalarca para aldığı da tespit edildi. Şikayetçi 30 mağdurdan birinin ise 89 bin TL dolandırıldığı belirlendi.