‘Çekilelim’i masaya demedim’

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Davutoğlu şunları söyledi: “Bu tepkiyi 6’lı Masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim. İktidarın manipülasyonlarının devamı mahiyetinde. Yani oy oranları belli değil, daha seçime girmemişsiniz... Oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6’lı Masa’da sanki bir sıkıntı varmış intibası vermek iisteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir bu. ‘Çekilelim’ derken asla masadaki liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik. Bu, oturdukları yerden masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına verdiğim bir cevaptır.”