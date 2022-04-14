Çekiçli saldırgan Özgür Öztürk özür diledi, tahliye talebi reddedildi

Haberin Devamı

Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 5 Mart'ta meydana gelen olayda Özgür Öztürk, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü Boğaçhan Yıldız ise uyarmak için korna çaldı. Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan aldığı çekiçle Yıldız'a saldırdı. Öztürk, kapıyı içeriden kilitleyen Yıldız'a açık camdan çekiçle vurmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anında cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılınca Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberin Devamı

Özgür Öztürk hakkında 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KÜFREDİNCE ÖFKE KONTROLÜMÜ KAYBETTİM'

Özgür Öztürk'ün tutuklu yargılanmasına, Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada Boğaçhan Yıldız ile taraf avukatları da yer aldı. Mahkeme heyeti, Yıldız’ın şikayetinden vazgeçtiğini belirterek Öztürk’e savunması için söz verdi.

Sanık Öztürk, olay günü hasta olan çocuğuna yetişmek için acele ettiğini, önündeki araçlar peşinden gittiği için ilk anda kırmızı ışıkta geçtiğinin fark etmediğini belirterek, "Bu sırada bir araç korna çalarak beni uyardı. Ben de camı açıp, ‘Ne yapayım önündekini mi ezeyim’ diye karşılık verdim. Küfredince öfke kontrolümü kaybedip araçtan indim. Aşağı inmesini istediğimde koltuğa doğru yatınca bir şey aldığını düşündüm. Bunun üzerine araca giderek bagajdan çekici aldım. Tekrar küfredince cama vurdum. Bir süre sonra olay yerinden ayrıldım. Kimseyi alıkoymadım. Sadece camı kırdım. Olaydan dolayı çok pişmanın. Mahkeme huzurunda kendisinden özür diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Boğaçhan Yıldız ise sanığın aile problemleri olduğunu öğrendiği için şikayetinden vazgeçtiğini ancak iddia ettiği gibi durup dururken kimseye küfretmediğini, sadece edilen küfürlere karşılık verdiğini söyledi. Yıldız, sanığın kendisine çekiçle vurmaya çalıştığını, araç içine yatarak ayaklarıyla kendini koruduğu için darbe almadığını söyledi.

Özgür Öztürk ve Boğaçhan Yıldız, mahkeme salonunda izletilen görüntülerle ilgili diyecekleri olmadığını da söyledi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıklamak için mahkemeden süre isterken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle bazı suçlamalar açısından düşme kararı verileceğini, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından da verilebilecek cezanın sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, savcıya mütalaa için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.