Çekiçli hırsız komşu çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Yabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladıYabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladı#AK Parti
Finansa komşu büyük dönüşüm: 1442 konutluk projede temel atıldıFinansa komşu büyük dönüşüm: 1442 konutluk projede temel atıldı#Finans Merkezi
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yokBakan Özer'den 'yüz yüze' eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yok#Mahmut Özer
Teslaya bindik TOGGa gittik: CES 2022ye elektrikli araçlar ve teknolojileri damga vurduTesla'ya bindik TOGG'a gittik: CES 2022'ye elektrikli araçlar ve teknolojileri damga vurdu#Togg
Erdoğan tek tek anlattı Savunma sanayiinde büyük dönüşümErdoğan tek tek anlattı! Savunma sanayiinde büyük dönüşüm#Recep Tayyip Erdoğan
Endişeli bekleyiş THY duyurdu: Uçuşlar iptalEndişeli bekleyiş! THY duyurdu: Uçuşlar iptal#THY
50 yıllık evlilikte feci son Çocukları gözyaşlarına boğuldu50 yıllık evlilikte feci son! Çocukları gözyaşlarına boğuldu#Denizli
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
HABERLERGündem Haberleri

Çekiçli hırsız komşu çıktı

#Çekiçli Hırsız#Naciye Olgusay#Komşu
Çekiçli hırsız komşu çıktı

Kapısını çaldığı Naciye Olgusay’a çekiçle saldıran pardösülü ve yüzü eşarpla kapalı kişi komşusu çıktı. Gözaltına alınan komşu V.E., Olgusay’a evinde sakladığı eşine ait tazminatı almak için saldırdığını söyledi.

Haberin Devamı

NACİYE Olgusay (52), eşi ve 4 çocuğuyla birlikte İstanbul Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında oturuyordu. Geçtiğimiz pazartesi günü eşi ve çocukları işe gidince kendisine kahvaltı hazırladı. Saat 11.00 sıralarında evin zili çaldı. Olgusay da kapıyı otomatiğe basarak açtı.

Dairenin kapısını açtığında karşısında pardösülü, yüzü eşarpla kapalı biri vardı. Korkuya kapılan Olgusay kapıyı kapatmak istese de yapamadı. Kapıdaki kişi elindeki çekiçle defalarca kafasına vurdu. Olgusay direndikçe daha fazla çekiç darbesi aldı. Koridorda yaşanan boğuşmanın ardından Olgusay kendini can havliyle merdivenlere attı ve bağırmaya başladı. Saldırgan bunun üzerine kaçtı. Komşuları tarafından hastaneye götürülen Naciye Olgusay’ın başında 13 darbe izi tespit edildi ve yarılan yerlere 10 dikiş atıldı.

Haberin Devamı

Çekiçli hırsız komşu çıktı

‘TAZMİNAT İÇİN YAPTIM’

Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayarak saldırganın peşine düştü. Görüntülerde saldırgan kaçarken bir binaya giriyor, burada üzerindeki pardösü ve eşarbı bir poşete koyduktan sonra kaçmaya devam ediyordu. Kayıtlara göre saldırgan, Olgusay’la aynı binada oturan 34 yaşındaki V.E.’ydi. Polis V.E.’yi evinde gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde saldırıyı itiraf etti. Olgusay’ın eşinin bir süre önce işyerinden tazminat aldığını, evde sakladıklarını düşündüğü parayı almak için Olgusay’a saldırdığını söyledi. V.E. polisteki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. V.E. mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çekiçli Hırsız#Naciye Olgusay#Komşu

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs