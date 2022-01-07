Çekiçli hırsız komşu çıktı

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NACİYE Olgusay (52), eşi ve 4 çocuğuyla birlikte İstanbul Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında oturuyordu. Geçtiğimiz pazartesi günü eşi ve çocukları işe gidince kendisine kahvaltı hazırladı. Saat 11.00 sıralarında evin zili çaldı. Olgusay da kapıyı otomatiğe basarak açtı.

Dairenin kapısını açtığında karşısında pardösülü, yüzü eşarpla kapalı biri vardı. Korkuya kapılan Olgusay kapıyı kapatmak istese de yapamadı. Kapıdaki kişi elindeki çekiçle defalarca kafasına vurdu. Olgusay direndikçe daha fazla çekiç darbesi aldı. Koridorda yaşanan boğuşmanın ardından Olgusay kendini can havliyle merdivenlere attı ve bağırmaya başladı. Saldırgan bunun üzerine kaçtı. Komşuları tarafından hastaneye götürülen Naciye Olgusay’ın başında 13 darbe izi tespit edildi ve yarılan yerlere 10 dikiş atıldı.

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‘TAZMİNAT İÇİN YAPTIM’

Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayarak saldırganın peşine düştü. Görüntülerde saldırgan kaçarken bir binaya giriyor, burada üzerindeki pardösü ve eşarbı bir poşete koyduktan sonra kaçmaya devam ediyordu. Kayıtlara göre saldırgan, Olgusay’la aynı binada oturan 34 yaşındaki V.E.’ydi. Polis V.E.’yi evinde gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde saldırıyı itiraf etti. Olgusay’ın eşinin bir süre önce işyerinden tazminat aldığını, evde sakladıklarını düşündüğü parayı almak için Olgusay’a saldırdığını söyledi. V.E. polisteki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. V.E. mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.