×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çekiçle saldıracaktı: Sürücüye yaklaşınca 'geri vites' yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kavga#Trafik Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 17:43

Avcılar'da trafikte yaşanan gerginlikte, minibüs şoförü aracından aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürümek istedi. Şoför, motokuryenin kendisini görüntülendiğini fark edince geri dönerek bu kez cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Haberin Devamı

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurarak bagajdan aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürüdü. Bu sırada kurye cep telefonu ile yaşananları kayda alırken, '180 bin lira ceza hayırlı olsun' diye bağırdı.

Haberin Devamı

KAYIT AÇILDI, SALDIRGAN GERİ GÖNDÜ

Görüntülendiğini fark eden sürücü, elindeki çekici bagaja bırakarak aracına döndü. Daha sonra cep telefonunu alarak bu kez kendisi motokuryeyi görüntülemeye başladı. Olayın ardından taraflar araçlarına binerek yollarına devam etti.

