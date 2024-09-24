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Çekiçle arkadaşını öldürüp yangın süsü verdi! Eğlence mekanında yakalandı: Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim

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#Ankara#Cinayet#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:06

Ankara'da, cinayet işlediği evi öldürdüğü arkadaşıyla birlikte yakarak yangın süsü vermeye çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eğlence mekanında yakalanan zanlının emniyette alınan ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği belirtildi.

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Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U., yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. (62) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü vermeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı.

Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra Ü.U.'nun cesedi ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti.

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Çekiçle arkadaşını öldürüp yangın süsü verdi Eğlence mekanında yakalandı: Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim

POLİSİ YANILTMAK İÇİN ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA SENARYOSU TASARLAMIŞ

Şüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Çekiçle arkadaşını öldürüp yangın süsü verdi Eğlence mekanında yakalandı: Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim

“KAÇAMAYACAĞIMI BİLİYORDUM, SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM”

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği öğrenildi. S.K.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Ankara#Cinayet#Yangın

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