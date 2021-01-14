MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇekiciyle yaralamaya 1.5 yıl
GeriGündem Çekiciyle yaralamaya 1.5 yıl
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çekiciyle yaralamaya 1.5 yıl

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çekiciyle yaralamaya 1.5 yıl
Abone Olgoogle-news

İstanbul Acıbadem’de 13 Ocak 2020’de, Çiğdem Çingi, annesi Leyla Çetinkol’un bulunduğu otomobilini cadde üzerinde park ederek fatura yatırmaya gitti.

İddiaya göre, o sırada aracın yanına yaklaşan çekici görevlisi Celal Keser, içerideki Leyla Çetinkol’u fark etmeyerek aracı çekiciye yüklemek için kaldırdı. Aracın kapısı bir anda açılınca, Leyla Çetinkol yere düştü. Çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan çekici şoförü Celal Keser, bu kez de aracı yere bırakmak istedi. Yaklaşık 1.5 tonluk aracı, yerde yatan kadının üzerine indireceği sırada bir kâğıt toplayıcısı, Çetinkol’u yana çekerek ölümden kurtardı. Kalçasında, ayağında ve dirseklerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan Çetinkol, çekici şoförü ve görevli polis memuru hakkında savcılığa şikâyette bulundu.

TARAFLAR UZLAŞMADI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek şüpheli Keser’in, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle