Çekiciyle yaralamaya 1.5 yıl

İddiaya göre, o sırada aracın yanına yaklaşan çekici görevlisi Celal Keser, içerideki Leyla Çetinkol’u fark etmeyerek aracı çekiciye yüklemek için kaldırdı. Aracın kapısı bir anda açılınca, Leyla Çetinkol yere düştü. Çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan çekici şoförü Celal Keser, bu kez de aracı yere bırakmak istedi. Yaklaşık 1.5 tonluk aracı, yerde yatan kadının üzerine indireceği sırada bir kâğıt toplayıcısı, Çetinkol’u yana çekerek ölümden kurtardı. Kalçasında, ayağında ve dirseklerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan Çetinkol, çekici şoförü ve görevli polis memuru hakkında savcılığa şikâyette bulundu.

TARAFLAR UZLAŞMADI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek şüpheli Keser’in, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.