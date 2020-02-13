Çekicinin kaldırdığı araçtan düşmüştü! 'Bu olayın şokunu atlatamadım'

Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evinden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, panik yaparak kapıyı açtı ve araç çekiciye yüklenirken yaşlı kadın bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımı üzerine hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak bölgesinde çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol’a için İstanbul Valiliği tarafından özel bakıcı tahsis edildi.

“Gece sabahlara kadar uyuyamıyorum”

Kazanın şokunu hala atlatamadığını söyleyen Leyla Çetinkol, “Allah’a çok şükür daha iyiyim. Allah razı olsun Vali Bey yardımcı da verdi. Benim yanımda kalıyor. Her ihtiyacımı karşılıyor. Allah bin kere razı olsun böyle idare etmeye çalışıyoruz. Sağlık halim tabi ki kötü, gece sabahlara kadar uyuyamıyorum. Kolum ağrıyor, ayağım ağrıyor. Fenalık geliyor sıkıntıdan dolayı tansiyonum yükseliyor. Geçen gece sabah 5’e kadar GATA Devlet Hastanesi’ndeydik. Orada tomografi çekildi bazı testler yapıldı. Tansiyonum yüksekti, sabah 5’e kadar ancak düşürdüler. Tekrardan eve geldim böyle idare etmeye çalışıyorum. Kolum için 4 hafta, ayağıma platin koydular, ayağım için 5 hafta dedi. Haftada gün aşırı pansumana geliyorlar. Ayağımın dikişleri vardı aldılar öyle işte idare etmeye çalışıyorum. Bu olayın şokunu atlatamadım. Böyle yattığım zaman o anı yaşıyor gibiyim, düşüyor gibi oluyorum” dedi.

“Annem için bakıcı tahsis edildi”

Yaşlı kadının kızı Çiğdem Çingi ise, “Ailece çok zor günler yaşadık, ruhsal durumumuz bozuldu. Psikolojimiz bozuldu. Annemin pazartesi akşamı tansiyonu 18 oldu. Ambulans ile GATA Hastanesi’ne götürdük. Sabah 5’e kadar ancak düşebildi. Annemin bakımı çok zor oluyordu. Annemin bakımı ile ben ilgileniyordum fakat benim bakmak zorunda olduğum 2 torunum var. Gerçekten zor oluyordu. Daha sonra Valiliği aradım ve Valilik de ilgili kuruluşa yönlendirdi. İlgili kurumun müdürü eve geldi annemi ziyaret etti. Geçen hafta Perşembe gününden beri annemin gündüz bakımı ile ilgili bir görevli tahsis edildi. 1 hafta oluyor. Akşamları bakımı ile yine biz ilgileniyoruz” dedi.

“Yatırırken bile ‘düşüyorum’ diyor”

Annesinde hala bir düşme korkusu olduğunu belirten Çingi, “Annem o şoku hala atlatamadı. Kazanın yaşandığı araca annem hiç binmiyor. Korkmasından dolayı başka bir araç ile hastaneye götürmek zorunda kaldım. Annem devamlı o anı yaşıyor. Annemi yatırırken bile düşüyorum diyor. O düşme anını annem hiç unutamadı. Avukatımız aracılığıyla hukuki süreci başlattık fakat annem yeni yeni toparlanmaya başladığı için ancak bu işleri halledebildik. Buradan Vali Beye çok teşekkür ediyorum. Ne zaman arasak bizim ile ilgileniyor. Her türlü sıkıntımıza cevap veriyor. Gerekli kuruluşlara yönlendiriyor ve kuruluş yetkilileri eve kadar geliyor. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bu olay dolayıysa yetkilerden istemişim bir daha böyle bir olay yaşanmasın. O yüzden suçlulara gereken cezayı versinler. Bu olay unutulmasın ve başkasının başına gelmesin” diye konuştu.