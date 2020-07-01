Çekicili çete çökertildi

Yapılan kamera incelemesinde, aracın bir çekiciye yüklenerek götürüldüğü belirlendi. 20 Haziran’da ekipler, yolda rastladığı çekiciyi takibe aldı. Çekicinin hurdacıya girmesiyle birlikte operasyon başlatıldı.

Çekici sürücüsü alınan ifadesinde, lüks araçları hurda dükkânında parçaladıklarını söyledi. Araçları çektiren kişilerin Mahmut K. ve Sercan T. olduğu belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.