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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çekicili çete çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Çekicili çete çökertildi
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İstanbul Sancaktepe’de, H.B.’ye ait lüks otomobil 18 Haziran’da çalındı. H.B.’nin başvurusu üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan kamera incelemesinde, aracın bir çekiciye yüklenerek götürüldüğü belirlendi. 20 Haziran’da ekipler, yolda rastladığı çekiciyi takibe aldı. Çekicinin hurdacıya girmesiyle birlikte operasyon başlatıldı.

Çekicili çete çökertildi

Çekici sürücüsü alınan ifadesinde, lüks araçları hurda dükkânında parçaladıklarını söyledi. Araçları çektiren kişilerin Mahmut K. ve Sercan T. olduğu belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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