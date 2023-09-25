Çekici TIR’a çarptı şoför yanarak öldü: 2 yaralı

Haberin Devamı

Çarpmanın etkisi ile alev alan çekicinin yandığını gören sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçtan çıkamayan çekicinin sürücüsü Yusuf İzzettin Can yanarak hayatını kaybetti. Çekiciye bağlı olan arızalı otomobildeki İlker Bekem ve Recep Tayyip Yağcı ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1.5 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.