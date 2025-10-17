Çekici ile tepki çeken hareket: 'Romantik' magandaya 11 bin lira para cezası

Haberin Devamı

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde uygulama yaparken, yüksek sesle müzik yayını yapan bir oto çekiciyi durdurdu. Yapılan incelemede, aracın arka kısmına çiçekler ve ışıklandırmalarla birlikte “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı bir not yerleştirildiği tespit edildi.

Aracı kullanan E.Ç. (24) hakkında aykırı ışık donanımı, yüksek sesle müzik yayını ve aracın amacı dışında kullanımı gerekçesiyle toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Çekici, amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.

