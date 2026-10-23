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Ceketin astarına dikilen sahte servet: Sınır kapısında dikkatli gözlerden kaçamadı

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#Sahte Para#Gümrük Kontrolü#Kuzey Makedonya
Ceketin astarına dikilen sahte servet: Sınır kapısında dikkatli gözlerden kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 10:54

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya giden otomobildeki 19 yaşındaki yolcunun üzerindeki ceket gümrük ekiplerinin dikkatini çekti. Ceketin astarına gizlenen 98 bin 500 euro tutarındaki sahte 100 ve 200'lük banknotlara el konulurken, şüpheli hakkında tutuklama talebiyle adli işlem başlatıldı.

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Türkiye'den gelen yabancı plakalı bir otomobilde yolcu olarak bulunan Kuzey Makedonya vatandaşı H.D., detaylı gümrük kontrolüne alındı. Yolcunun üzerinde yapılan aramada, ceketinin astarına dikilerek gizlenmiş 685 sahte banknot bulundu.

Banknotların 300'ünün 200 euro, 385'inin ise 100 euro değerinde olduğu belirlendi. Ele geçirilen sahte paraların toplam nominal değerinin 98 bin 500 euro olduğu bildirildi.

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72 SAATE KADAR GÖZALTI

Sahte banknotlara el konulurken, araçta ve sürücüsünde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan Ceza Kanunu'nun 244. maddesinin 1. fıkrasına göre suçlanan şüpheli, savcılık talimatıyla 72 saate kadar gözaltına alındı. Savcılığın, şüphelinin tutuklu yargılanması yönünde mahkemeye başvuruda bulunacağı bildirildi.

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#Sahte Para#Gümrük Kontrolü#Kuzey Makedonya

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