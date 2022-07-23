HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ceketi bulununca arama yapÄ±ldÄ±, 3 kilometre mesafede cansÄ±z bedeni bulundu

#BartÄ±n#KurucaÅŸile#Ceset
Ceketi bulununca arama yapÄ±ldÄ±, 3 kilometre mesafede cansÄ±z bedeni bulundu

BartÄ±n'Ä±n KurucaÅŸile ilÃ§esinde Salih Alkan'a (78) ait, iÃ§erisinde 14 bin TL olan ceket bulundu. BÃ¶lgede yapÄ±lan aramada, ceketin bulunduÄŸu noktaya 3 kilometre mesafedeki dere yataÄŸÄ±nda, Alkan'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu.

Haberin DevamÄ±

Ã–merler Mahallesiâ€™nde Ã¶nceki gÃ¼n sabah saatlerinde Ã§alÄ±ÅŸma yapan belediye iÅŸÃ§isi bir ceket buldu. Ceketin cebinden 14 bin TL ile Salih Alkan'a ait nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± ve cep telefonu Ã§Ä±ktÄ±. Belediye iÅŸÃ§isi polise haber verdi. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada Salih Alkan'Ä±n bir sÃ¼redir kayÄ±p olduÄŸu tespit edildi, arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AFAD, polis, jandarma, Ã¶zel arama kurtarma ekipleri ile vatandaÅŸlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramalarda, ceketin bulunduÄŸu yere yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre mesafedeki Åžile Mahallesiâ€™ndeki dere yataÄŸÄ±nda Salih Alkanâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu. Alkan'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in BartÄ±n Devlet Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BARTIN'A EV ALMAK Ä°Ã‡Ä°N GELMÄ°Åž

GÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda, memleketi BartÄ±nâ€™a ev almak iÃ§in geldiÄŸi belirtilen Salih Alkanâ€™Ä±n en son bir hafta Ã¶nce caddede yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Ceketi bulununca arama yapÄ±ldÄ±, 3 kilometre mesafede cansÄ±z bedeni bulundu

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#BartÄ±n#KurucaÅŸile#Ceset

BAKMADAN GEÃ‡ME!

KorkunÃ§ tacizler Silikon Vadisinde hayatÄ± zindana Ã§evirdi... Her ÅŸey Instagram kullanÄ±cÄ± adÄ±m yÃ¼zÃ¼nden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatÄ± zindana çevirdi... "Her ÅŸey Instagram kullanÄ±cÄ± adÄ±m yüzünden oluyor"

#Instagram
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarÄ±mÄ±zdan piÅŸman mÄ±yÄ±z HiÃ§biri olmasaydÄ± da o yanÄ±mda olsaydÄ±

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarÄ±mÄ±zdan piÅŸman mÄ±yÄ±z? 'Hiçbiri olmasaydÄ± da o yanÄ±mda olsaydÄ±'

#Pandemi
GalatasarayÄ±n yeni golcÃ¼sÃ¼ Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmesi unutulmaz...

Galatasaray'Ä±n yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

KorkunÃ§ tacizler Silikon Vadisinde hayatÄ± zindana Ã§evirdi... Her ÅŸey Instagram kullanÄ±cÄ± adÄ±m yÃ¼zÃ¼nden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatÄ± zindana çevirdi... "Her ÅŸey Instagram kullanÄ±cÄ± adÄ±m yüzünden oluyor"

#Instagram
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarÄ±mÄ±zdan piÅŸman mÄ±yÄ±z HiÃ§biri olmasaydÄ± da o yanÄ±mda olsaydÄ±

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarÄ±mÄ±zdan piÅŸman mÄ±yÄ±z? 'Hiçbiri olmasaydÄ± da o yanÄ±mda olsaydÄ±'

#Pandemi
GalatasarayÄ±n yeni golcÃ¼sÃ¼ Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmesi unutulmaz...

Galatasaray'Ä±n yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray