Ceketi bulununca arama yapÄ±ldÄ±, 3 kilometre mesafede cansÄ±z bedeni bulundu

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Ã–merler Mahallesiâ€™nde Ã¶nceki gÃ¼n sabah saatlerinde Ã§alÄ±ÅŸma yapan belediye iÅŸÃ§isi bir ceket buldu. Ceketin cebinden 14 bin TL ile Salih Alkan'a ait nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± ve cep telefonu Ã§Ä±ktÄ±. Belediye iÅŸÃ§isi polise haber verdi. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada Salih Alkan'Ä±n bir sÃ¼redir kayÄ±p olduÄŸu tespit edildi, arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AFAD, polis, jandarma, Ã¶zel arama kurtarma ekipleri ile vatandaÅŸlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramalarda, ceketin bulunduÄŸu yere yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre mesafedeki Åžile Mahallesiâ€™ndeki dere yataÄŸÄ±nda Salih Alkanâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu. Alkan'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in BartÄ±n Devlet Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BARTIN'A EV ALMAK Ä°Ã‡Ä°N GELMÄ°Åž

GÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda, memleketi BartÄ±nâ€™a ev almak iÃ§in geldiÄŸi belirtilen Salih Alkanâ€™Ä±n en son bir hafta Ã¶nce caddede yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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