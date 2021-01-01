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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Çekçekte çalıntı malzemelerle yakalandılar

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Çekçekte çalıntı malzemelerle yakalandılar
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları demir korkuluklar ve plastik pencere malzemelerini 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla taşıyan 3 kişi, yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi’nde devriye görevi sırasında, 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla plastik pencere malzemesi ve demir korkuluk taşıyan 3 kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede malzemelerin çalıntı olduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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