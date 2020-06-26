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GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

'Çekçek'li kombi hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı

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'Çekçek'li kombi hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı
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KOCAELİ’nin Gebze, Körfez ve Darıca ilçeleri ile İstanbul’un Tuzla ve Pendik ilçelerinde, evlerden kombi çalan, 'çekçek' denilen el arabalı 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızların, içinde kombi olan el arabasını kamyonete yüklediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze’de 7 evden, Körfez’de 2 evden, Darıca’da 2 evden kombilerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çaldıkları kombileri 'çekçek'lere koyan hırsızların, el arabalarını da kapalı kasa kamyonete yüklediklerini belirledi. Aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul’da düzenlediği operasyonla O.D., A.D. ve H.D.’yi yakaladı. 3 kişinin, Pendik ve Tuzla’da 4 evden kombi çaldıkları belirlendi.

Hırsızlık şüphelilerinin, dikkat çekmemek için kağıt toplayıcısı gibi 'çekçek' ile mahallelerde gezdikleri, girdikleri evlerden çaldıkları kombileri el arabalarına yükledikleri, daha sonra yakınlarda bulunan kamyonete de 'çekçek'leri yükledikleri belirlendi.

Şüphelilerden A.D.’nin 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama'dan 9 suç kaydı, H.D.’nin 'hırsızlık'tan 4 suç kaydı, O.D.’nin ise 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama'dan 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. 3 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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