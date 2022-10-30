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Çekçekçiler birleşti

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#Şişli Belediyesi#Atık Toplayıcı#Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi
Çekçekçiler birleşti
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

Şişli Belediyesi, atık toplayıcılarını kooperatif çatısı altında birleştirdi. Çekçekçiler artık belediyenin verdiği özel yeleği giyip toplama yapacak ve topladıkları ürünü atık toplama merkezlerine teslim edecek. Kazandıkları para ise kartlarına yüklenecek.

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İstanbul’da Şişli Belediyesi, kendi ilçelerinde bağımsız çalışan sokak toplayıcılarını belediye çatısı altına toplayarak Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi kurdu.

Çekçekçiler birleşti

Hayatlarını sırtladıklarıyla kazanan çekçekçiler, artık her gün ne topladıklarını, ne kadar topladıklarını ve kaç lira kazanacaklarını bilecek. Kooperatif onlar için bir iş modeli oldu. Kooperatifle sağlık ve yaşam koşulları da düzelecek.

Projenin koordinatörlerinden Esra Çelebi bu özel kooperatifin kuruluş aşamasını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Sokak toplayıcılığı bir iş modeli aslında. Kooperatifi destekleyenler belediyemiz ve ihaleyi verdiğimiz firma. İki taraf fiyatlar üzerinde konuşup anlaştı. Plastik, kâğıt ve metal malzemeler toplanacak. Biz özel kurulan bir ekiple beraber önce depocuları sonra toplayıcıları gezdik. Özellikle Kuştepe’de bu işi yapan çok fazla komşumuz var. Onları davet ettik. Formlarını doldurduk. Kooperatif kurulumu tamamlandı. Bize şimdilik başvuran 44 kişi var. Ama bu sayı seneye belki 300 olur. Kooperatif sayesinde onların hem çalışma hem yaşam ve sağlık koşullarına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çekçekçiler haklarını alsınlar istiyoruz. Topladıkları ürün kadar kazanacaklar. O çuvallarıyla günlük ortalama 200 kilo topluyorlar. Bu Türkiye’de bir ilk. Latin Amerika’da örnekleri var.”

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#Şişli Belediyesi#Atık Toplayıcı#Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi

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