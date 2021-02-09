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Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

“ÇEK Ödülleri”ni kazanan adaylar belli oldu

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“ÇEK Ödülleri”ni kazanan adaylar belli oldu
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Çağdaş Eğitim Kooperatifinin(ÇEK) geleneksel hale gelen “Eğitim”, “Hizmet” ve “Teşvik” alanında verilen “ÇEK Ödülleri”ni kazanan adaylar belirlendi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin geleneksel hale gelen “Eğitim”, “Hizmet” ve “Teşvik” alanında verilen “ÇEK Ödülleri”ni kazanan adaylar belirlendi.

Salgın sürecinde yurt genelinde uzaktan eğitim sistemi içinde büyük uğraşlar veren, özverili çalışmalarda bulunan tüm öğretmenler adına ÇEK Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenler (Eğitim), sosyal sorumluluk projelerimize –Kır Çiçekleri Okusun Diye, ÇEK(İ)MECE- katkıları nedeniyle Yücel Edebali (Hizmet), ÇEK gönüllüsü Gazeteci – Yazar Ömür Kurt ile Öğretmen Elif Sağdilek(Teşvik) ödüle layık görüldü.

Çağdaş, bilimsel, laik, demokratik ve eğitim konularında toplumu bilinçlendirmeyi, Öğretim Birliği ilkelerine sahip çıkmayı görev edinen Çağdaş Eğitim Kooperatifi, ödülleri, "eğitim konularına çaba harcayan, özveride bulunanları onurlandırmak ve topluma tanıtmak” amacıyla veriyor.

ÇEK üyeleri, eğitim ve öğretimle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar, diledikleri kişi, kurum ve kuruluşları aday gösterebiliyor, yönetim kurulu üyeleri ise aday olamıyor.

Ödüller, eğitim-öğretim kurumları yaptıranlara, eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde özgün projeler üreten, uygulayan, inceleme, buluş ve yenilikler yapan, Öğretim Birliği ilkelerine uygun çalışmalar yapan, ulusal eğitim konularında yayın yapan, kitap yazan kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.

Salgın koşulları nedeniyle tören yapılamayacak. Etkinlik, 3 Mart 2021 tarihinde ÇEKTV Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

“ÇEK Ödülleri”ni kazanan adaylar belli oldu

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