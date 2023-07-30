Çek hükümlüleri dönmek istemiyor

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Meclis’ten geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesiyle birlikte COVID-19 izninde yeni döneme geçiliyor. Düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 itibarıyla koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 90 bin mahkûm cezaevine geri dönmeyecek. 32 bin mahkûm ise salı günü itibariyle cezaevine teslim olacak ve infazını tamamlamaya devam edecek. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

‘TEK SEFERLİK AF GELSİN’

İnfaz kanunundaki düzenlemenin pandemi döneminde çeklerini ödeyemeyen esnafların da aralarında bulunduğu ve sayılarının 250 bin olduğu kaydedilen çek yasasını ihlal dava dosyalarını kapsamadığı belirtildi. Binlerce çek hükümlüsünün bu nedenle 15 Ağustos itibarıyla cezaevine dönmeleri gerekiyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen çek hükümlüleri sosyal medyada geniş çaplı kampanya başlattı. Başta TBMM ve Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları dilekçe ve mesaj yağmuruna tuttular. Çek mağdurları, torba yasa kendilerin kapsamadığı için tepkililer. Bu nedenle de 31 Aralık 2021’e kadar olan karşılıksız çeklerinin ‘pandemi mücbir sebep’ sayılarak tek seferlik af çıkarılmasını istiyorlar.